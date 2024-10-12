ضبط شخصين لإدارتهما مصنعا "غير مرخص" بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين لإدارتهما مصنع "غير مرخص" ومؤسسة لتصنيع وبيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين علامات تجارية غشاً بذلك جمهور المستهلكين .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصـــر) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفهــا وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعـــة.

وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائى - تحت التجهيز"- كمية من خامات التصنيع- المعدادت والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف بقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـ(مالك مؤسسة للكابلات الكهربائية- الكائنة بدائرة قسم شرطة الموسكـــى) ، تم ضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلهـا علـــى (كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية بدون تصريح منا مالكيها) وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

