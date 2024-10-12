تكثيف حملات رفع الإشغالات في الفشن ببني سويف

تابع علي حماد، رئيس مركز ومدينة الفشن، جنوب بني سويف، الإجراءات الفنية التي اتخذتها الجهات المعنية لإصلاح عطل مفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي بطريق قرية صفط الخرسا التابعة للوحدة المحلية بتلت. حيث قام الفريق الفني بإصلاح الخط المتضرر، وتم رفع المخلفات وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتضررة، يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع حل المشكلات الطارئة .

ومن ناحية أخرى، تم متابعة تنفيذ خطة المحافظة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق من خلال توافر منافذ بيع المواد الغذائية واللحوم المتنقلة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

بينما شهد مركز ومدينة الفشن حملات مكثفة للنظافة والتجميل، حيث تم رفع تراكمات القمامة من شوارع ومداخل المدينة، ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، والمناطق السكنية، ودور العبادة. وشملت الحملات أيضاً أعمال تجريف ورفع الأتربة وجمع المخلفات المنزلية في عدد من القرى التابعة لمجلس قروي الفنت وأبسوج وشنرا وإقفهص وتلت ودلهانس. بالإضافة إلى متابعة تحسين خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء في تلك المناطق، ضمن خطة متكاملة وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وفي إطار جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، تم إزالة حالتي تعدي، التحفظ على مواد البناء المستخدمة في هذه المخالفات. كما قامت الوحدة المحلية بقرية إقفهص بردم موقع كان مجهزاً للبناء المخالف. وفي قرية أبسوج، تم إزالة بعض حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.