إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بمنشأة القناطر

أصيب شخصان في حادث إنقلاب درجة نارية موتوسيكل بطريق الرهاوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الرهاوي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة شخصين اختلت عجلت القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوااقعة وتولت النيابة العامة مباشر التحقيقات.