الأنبا باخوم يشهد حفل خريجي دورة "خادم قائد مميز"

شهد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية مساء أمس، حفل خريجي دورة "خادم قائد مميز"، التي نظمتها لجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في الاحتفال القمص فرنسيس مراد، مسؤول اللجنة، والأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، والأخ ماجد عدلي، أمين اللجنة، والمهندس رافت حلمي، مسؤول الدورة.

تضمن اليوم عرض ما تمت دراسته في الدورة التكوينية المنقضية، ثم تعرف الأب المطران على خطة العمل للدورة القادمة من تكوين كتابي، وشخصي، وتكنولوجي للخدام.

وفي كلمته، شكر أعضاء اللجنة، لجديتهم فى الدراسة، والخدمة، كما تحدث الأنبا باخوم عن "سنة اليوبيل والرجاء"، التي ستبدأ في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتستمر حتى عام ٢٠٢٦، وكيف يمكن للجنة الأسرة الإعداد لسنة اليوبيل.

تضمن الاحتفال أيضًا تكريم عشرين فردًا من قادة، وخدام اجتماعات الأسرة بكنائس الايبارشيه.