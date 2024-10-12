شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على عبسان بقطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، سقوط شهيد ومصابين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية اليوم السبت بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42,175، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت المصادر إلى أن عدد المصابين بلغ 98,336، بينما لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت خمس مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 49 شخصًا وإصابة 219 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مما يحول دون وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني إليهم.