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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة شمال غزة لتوسيع عدوانه

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، بهدف توسيع عدوانه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /السبت/ - أن الاحتلال طالب الفلسطينيين في منطقة سماها "D5"، وهي: جباليا النزلة شمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فورًا عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية - على حد زعمه جنوب القطاع.
والمنطقة المستهدفة تشمل أيضا المآوي الموجودة فيها، حيث يقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية اجتياح الإسرائيلي لها قبل أسبوع.
ولليوم السابع على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وحشيا على شمال قطاع غزة، يتركز في مخيم جباليا، ومنطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا، في محاولة لتهجير قسري للفلسطينيين.

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