الرئيس الفرنسي يجدد دعوته لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

السبت 12/أكتوبر/2024 - 11:19 ص

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة لإسرائيل وخاصة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، مشيرا إلى أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراع الدائر هناك.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي، عقد في قبرص، في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط، أمس، "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".

وقال الرئيس الفرنسي، "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وفي لبنان... وذلك لتجنب التوسع الإقليمي للصراع".