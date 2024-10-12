إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بمحلية سمسطا ببني سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوب بني سويف،برئاسة مدحت صلاح، بإزالة 6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف بزمام مجلس قروي مازورا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وضمان الالتزام بالقوانين ،

ومن جانبه تابع رئيس مركز ومدينة سمسطا، الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف .

ومن ناحية أخرى شهدت قرية التضامن متابعة أعمال القافلة الطبية التي تنفذها مؤسسة مرفت سلطان تحت شعار "مصر في عيوننا" لمكافحة مسببات العمى في تخصص الرمد. القافلة الطبية أقيمت بمدرسة التضامن الابتدائية، حيث تم الكشف على عدد من أهالي القرية والقرى المحيطة، وتوفير النظارات الطبية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية مجاناً، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصحي وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

كما تواصلت أعمال النظافة والتشجير ورفع الإشغالات بشوارع المدينة في فترتين صباحية ومسائية، بهدف توفير بيئة صحية نظيفة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. تضمنت الأعمال رفع المخلفات والأتربة، وتفريغ حاويات القمامة من مداخل المدينة وعدد من شوارعها، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية للارتقاء بمستوى النظافة العامة وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي في المدينة.