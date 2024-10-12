متحف الحياة البرية بجامعة قناة السويس يستقبل 3 أفواج من طلاب المدارس

نظمت جامعة قناة السويس، ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إدارة الاتصالات والمؤتمرات، زيارة تثقيفية لثلاث مدارس إلى متحف الحياة البرية بكلية الطب البيطري.

تأتي هذه الزيارات ضمن إطار التوعية البيئية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية.

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية هذه الزيارات المدرسية التي تتيح للطلاب فرصة التعرف على الكليات المتنوعة داخل الجامعة، مما يسهم في توسيع مداركهم ويعزز ارتباطهم العلمي والبيئي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الزيارات تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية الحياة البرية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب تشجيعهم على الاهتمام بالقضايا البيئية.

من جهتها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم برامج زيارات تعليمية لطلاب المدارس، حيث توفر لهم فرصة للاطلاع على مجالات علمية جديدة، وتزيد من معرفتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

تم الإشراف على الزيارة من قبل الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تعريف الطلاب على الحياة البرية والثدييات البرية، وأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي. وشملت الزيارة جولة في مزرعة الكلية الزراعية للتعرف على الحيوانات والنباتات المختلفة.

شارك في الزيارة 55 طالبًا وطالبة من ثلاث مدارس: مدرسة الإعلام المتميزة، مدرسة عبد المنعم رياض، ومدرسة عبد السلام عارف، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، إدارة شمال وإدارة جنوب.

جاء تنظيم الزيارة تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، حيث تم تقديم برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب، وتوجيههم نحو أهمية الحفاظ على البيئة والمشاركة في المبادرات المجتمعية.