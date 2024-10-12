نائب برلماني يطالب بسرعة صرف كادر المهن الطبية

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الصحة والسكان بشأن عدم تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية دفعات ما قبل 2018.

وأشار النائب، إلى أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 700 لسنة 2024، بقبول تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، وتم الإعلان عن توزيعهم طبقا لنظام التكليف على موقع وزارة الصحة والسكان، إلا أن الخريجين قبل 2018 فوجئوا بإلغاء قرار تكليفهم الصادر من وزير الصحة والسكان، دون إبداء أي أسباب.

وأكد زين الدين، أنه بالنسبة للذين تم تكليفهم وتسلموا العمل في المستشفيات بالفعل لم يتم منحهم كادر المهن الطبية، وعدم إخضاعهم لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، على الرغم من أن قرار التعيين جاء على مهن طبية.

وطالب النائب من وزير الصحة إعلان أسباب عدم تنفيذ قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، مشددا أيضا على أهمية سرعة صرف كادر المهن الطبية لمن تسلموا أعمالهم في المستشفيات.

