عملاء تنمية المشروعات: مشاركتنا في معرض أجرينا تساعدنا في تسويق منتجاتنا للخارج

عبر عدد من أصحاب المشروعات المتخصصة في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني عن سعادتهم برعاية جهاز تنمية المشروعات لهم وإتاحة الخدمات الفنية اللازمة لتطوير تلك المشروعات، ومنها تسهيل مشاركتهم في معرض أجرينا خلال دورته الحالية، والذي يعتبر من أهم المعارض المتخصصة في إنتاج وإدارة الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك.

وشهدت فعاليات المعرض الدولي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس منذ افتتاحه يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر حضور جماهيري حاشد ومشاركة واهتمام بالغ من الصناع والمنتجين في قطاعات الدواجن والثروة الحيوانية والأسماك.

وأكد سامح إبراهيم، صاحب مصنع موازين إليكترونية بمحافظة البحر الأحمر وأحد المشاركين في جناح جهاز تنمية المشروعات بمعرض أجرينا أن الجهاز كان داعما له منذ بدء مشروعه حيث استفاد من الجهاز بداية في الحصول على وحدتين صناعيتين بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لإقامة مصنعه في محافظة البحر الأحمر.

وأشار سامح إلى أن منتجات الموازين الإليكترونية تعتبر منتجات فريدة ومتميزة تحتاجها العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر وعلى رأسها قطاع الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن إنتاج الموازين داخل البلاد يلبي جزء كبير من احتياجات السوق باعتبارها منتج محلي مطابق للمواصفات القياسية ويخفض من استيراد مثيلاتها من الخارج.

واعتبر صاحب مشروع الموازين جهاز تنمية المشروعات أكبر داعم لأصحاب المشروعات الصغيرة المتخصصة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، حيث إن تسهيل مشاركتهم في هذه الدورة من معرض أجرينا ساعدهم على النفاذ للأسواق الخارجية خاصة بتواجد العديد من الزوار الأجانب والشركات الأجنبية المشاركة، فضلًا عن تبادل الخبرات مع العارضين المشاركين خاصة في قطاع مزارع الدواجن والأعلاف.

من جانبه قال مجدي إبراهيم، صاحب مشروع بطاريات الدواجن بمحافظة كفر الشيخ، إنه أحد عملاء جهاز تنمية المشروعات منذ إنشاءه حيث استفاد من الجهاز بالعديد من الخدمات الفنية والمالية، مؤكدًا على أن مشاركته في معرض أجرينا تتضح أهميتها في تعزيز فرصة في تسويق منتجاته للسوقين المحلي والخارجي.

وأضاف، أن مشاركته في المعارض من خلال جهاز تنمية المشروعات لها دور بارز في التسويق لمنتجاته حيث يبرم العديد من التعاقدات ويعمل عليها لأعوام لاحقة للوفاء بها، ما كان له أثر كبير في تطوير مشروعه وانتشاره داخليا وخارجيا.

فيما قال سمير عبد العزيز، صاحب مشروع أعلاف ومعصرة بذور نباتية بمحافظة الدقهلية، إنه يشارك في معارض جهاز تنمية المشروعات لأول مرة، معبرًا عن انبهاره خلال الساعات الأولى من المعرض بالتواصل مع الزائرين والشركات الناشطة في قطاع الدواجن والماشية وانعكاس ذلك على تسويق منتجاته من الأعلاف، خاصة التواصل مع الشركات النافذة للأسواق الخارجية والعربية على وجه الخصوص.

وأضاف، أن مشاركته في المعرض لا تعتبر الامتياز الأول الذي حصل عليه من جهاز تنمية المشروعات بل حصل على تمويل على نفس المشروع وكان لذلك دور مهم في المحافظة على استقرار مشروعه وتطوره حتى اللحظة التي شارك فيها في معرض كبير ومهم مثل أجرينا عن طريق جهاز تنمية المشروعات.

وأكد الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تقديم حزم متنوعة من الخدمات غير المالية التي تساعد أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار والنمو هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية.

وأضاف، أن الجهاز يعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع نقابتي المهن الزراعية والمهن التعليمية للمساهمة في تطوير المشروعات الزراعية وتنمية قدرات خريجي كليات الطب البيطري والزراعة وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي صغيرة.

وأكد أن مشاركة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في الدورة الحالية من معرض أجرينا جاءت نتيجة للتعاون المثمر بين كل من الجهاز ونقابتي المهن الزراعية والتعليمية وإدارة معرض أجرينا لإتاحة نافذة تسويقية جيدة لأصحاب المشروعات المتخصصة في القطاعات الزراعية والحيوانية والداجنة بمختلف أنواعها.