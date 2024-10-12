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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزله بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب شخص بحروق خطيرة من الدرجات الثلاث، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز حريق بمنزله بقرية هوارة المقطع، بمحافظة الفيوم، وتم السيطرة علي الحريق ونقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزل بقرية هوارة المقطع، بجوار مبنى الوحدة المحلية للقرية، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادخا للمباني المجاورة وتبين إصابة مواطن، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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