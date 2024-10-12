نقل 7 مصابين في حادث سير بالشرقية إلى مستشفي بلبيس

استقبل مستشفي بلبيس المركزي صباح اليوم السبت 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي في اتجاه مدينة العبور الجديدة وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي في اتجاه مدينة العبور الجديدة بمركز بلبيس وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.