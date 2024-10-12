آندرو جارفيلد: يجب توجيه طاقتنا على معاناة الفلسطينيين في غزة

أعرب آندرو جارفيلد، نجم سلسلة أفلام "Spider-Man"، عن دعمه للفلسطينيين بقطاع غزة في ظل العدوان المستمر الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من عام.

وخلال حلوله ضيف على بودكاست "Happy Sad Confused" الذي يقدمه جوش هورويتز، علق جارفيلد على سؤال عما إذا كان لديه أي احتياجات شخصية، فدعى الممثل الناس إلى التركيز على معاناة الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن سعادته الشخصية أكثر من كافية.

وأضاف جارفيلد: "أنت تعلم، من بين كل الناس في العالم، أنا لست بحاجة إلى أي شخص، أنا سعيد للغاية، على سبيل المثال، يجب علينا أن نوجه طاقتنا نحو شيء مهم حقًا، أليس كذلك؟ نعم، ربما حياة الفلسطينيين في غزة الآن ربما هذا هو المكان الذي نضع فيه قلوبنا وطاقتنا".

وتابع الممثل: "أي شخص يعاني، وأي شخص مضطهد، أي شخص يعاني تحت وطأة أهوال عالمنا الآن، وأي شخص ليس لديه خيار في العيش بكرامة نعم، هذا هو المكان الذي يجب أن تتجه إليه طاقتنا".

وبعد وقت قصير من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقع جارفيلد وعدد كبير من الممثلين على رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن يطالبون فيها بوقف إطلاق النار في القطاع، وضمت قائمة الممثلين الموقعين أيضًا خواكين فينيكس وكريستين ستيوارت وأوسكار إيزاك وكيت بلانشيت وجيريمي سترونج وكينتا برونسون وآيو إيديبيري وحسن ميناج وآخرين.