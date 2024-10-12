أحمد يحيى رئيسا تنفيذيا لـ«إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية»

أعلنت شركة "إي آند مصر"، اتصالات مصرسابقا، عن تعيين أحمد يحيى رئيسًا تنفيذيًا لـ"إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" (إي آند Fintech & Lifestyle)، وتعيين سامر مراد نائبًا للرئيس لقطاع الأفراد، ضمن خطتها الطموحة لتعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق أعمالها.

تركز "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" على دمج التكنولوجيا مع أسلوب الحياة، لتقديم خدمات مالية مبتكرة تشمل "إي آند كاش"، إلى جانب تطوير حلول مصرفية وتمويلية وترفيهية، عبر تطبيق "ماي إي آند" الذي يقدم برامج الولاء والمكافآت وخدمات رقمية متنوعة. كما تشرف على تطبيقات الترفيه الرقمي مثل TWIST ومنصات الألعاب، مما يعزز مكانة الشركة في السوق الرقمية.

سامر مراد

يأتي تعيين أحمد يحيى ضمن استراتيجية "إي آند مصر" لتعزيز مكانتها كمجموعة تكنولوجية متكاملة، متعهدة بتقديم أفضل الحلول الرقمية لعملائها. ويتولى أحمد يحيى مسؤولية تطوير شركات الخدمات المالية التابعة للشركة، مثل "سوبر باي" و"إرادة"، بما يواكب رؤية الشركة للتحول الرقمي.

تعيين سامر مراد نائبًا للرئيس لقطاع الأفراد يأتي خلفًا لأحمد يحيى، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتطوير استراتيجيات مبتكرة لزيادة الحصة السوقية لـ"إي آند مصر".

اكد أحمد يحيى على التزامه بتحقيق رؤية الشركة عبر تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة، فيما أكد سامر مراد عزمه على تحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات قيمة تجعل كل تفاعل مع "إي آند مصر" تجربة لا تُنسى.