الأنبا توماس عدلي: عمر المدارس الكاثوليكية في مصر 150 عاما

السبت 12/أكتوبر/2024 - 11:22 ص



أكد نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، علي أن العمل الإنساني يتركز علي حماية حياة وكرامه الإنسان ، مساندة الفقراء والمحتاجين والتكافل الاجتماعي ، احترام ورعاية خليقة الله الخالق، مؤكداً علي دعمهم الكامل للمرأة من أجل المعيشة فى حياة خالية من العنف، والمساواة فى الكرامة والحقوق بين كل البشر إذ الكل خليقة الله، والكل متساوون كما يؤكد الكتاب المقدس، كما تناهض الكنيسة أى ممارسات ضارة تؤدى أو يمكن أن تؤدى إلى معاناة للمرأة أو تنتقص شيئا من حقوقها وكرامتها كـ(ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسرى، والحرمان من التعليم، والحرمان أو التمييز فى الميراث، والتحرش الجنسى فى الشارع والعمل وأماكن الدراسة وغيرها.

واضاف خلال كلمته، بورشة عمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، أن أبرز إسهامات الكنسية الإهتمام بالعملية التعليمية.

حيث تدير عدد من المؤسسات التعليمية و المطرانية حيث يوجد اكثر من 160 مدرسة ويعود تاريخ المدارس الكاثوليكية فى مصر إلى أكثر ما يزيد على 150 سنه، وكان أول من فكر فى دعوة رهبان الكاثوليك هو الخديوى اسماعيل؛ ففى سنة 1847م أنشئت أول مدرسة للكاثوليك هى مدرسةالقديس يوسف فى الخرنفش الله.



وأوضح ، أن يعتقد البعض أن الكنائس تهتم بشكل كبير بالجانب الروحى ولكن هناك أنشطة أخرى تتمثل فى دورها المجتمعى، ولعل أبرزها التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تهتم بعلاجهم ومتابعتهم المستمرة ومحاولة إدماجهم مع المجتمع وسط أقرانهم وذويهم



والجدير بالذكر انطلقت منذ قليل ورشة عمل المجلس القومي للمرأة، بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان" ، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس أنطونيوس صبحي استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد الوزير للشئون البرلمانيه والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي والمتخدث الرسمي للوزارة والمبادرة ، ايريس محمود ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأةوعدد من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات.

هذا ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف والخطط والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوى جلسات الدوار فى اطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".