إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق أسيوط الغربي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو، ودراجة بخارية، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.