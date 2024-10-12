الأهلي يعلن إصابة أمنية سمير لاعبة فريق كرة القدم بالرباط الصليبي

أعلن شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي أن الأشعة التي خضعت لها أمنية سمير، لاعبة الفريق الأول لكرة القدم، أثبتت إصابتها بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

وتعرضت أمينة سمير للإصابة خلال مشاركتها مع الفريق أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما عصر الجمعة الماضي بميت عقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كرة القدم النسائية الممتاز.

وجاءت إصابة أمنية سمير عقب التحام مشترك بينها وبين إحدى اللاعبات بالزمالك، في مباراة الفريقين التي انتهت لصالح الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

الأهلي يهزم وادي دجلة في دوري الكرة النسائية

حقق فريق كرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي فوزا مهما على نظيره وادي دجلة بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة فى الجولة الثانية من الدورى الممتاز لكرة القدم النسائية.

سجلت هدف فريق سيدات الأهلي الوحيد اللاعية حبيبة عصام فى الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع، لتقتنص الفريق ثلاث نقاط غالية بعد مباراة قوية مع وادى دجلة.

وكان فريق سيدات كرة القدم بالأهلي حقق الفوز في افتتاح الدوري على حساب الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة القمة التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك.