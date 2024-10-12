بدء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة تمهيدا للتأمين الشامل

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم السبت، عن البدء من يوم غد الأحد، في نزول "لجان متخصصة"، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"،و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ،ومطروح ،بالتنسيق مع هيئتي" التأمينات الاجتماعية "،و"التأمين الصحي"،الى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة،ومشروع محطة الضبعة النووية،لاختبارهم ،واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة،وتراخيص مزاولة الحرفة لهم،وبالمجان،حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات ،من الحساب المركزى للرعاية الصحية و الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل ،وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي،حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن...

ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"..

وقال "الوزير" :إن استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية،بالقاهرة،و"محطة الضبعة النووية"،بمطروح، هذا الأسبوع،وعددهم لا يقل عن 10 آلاف عامل ،بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات،بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية،والتي تشترط أولاً إستخراج هذه "الشهادات" لهم ،لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها..

وأكد وزير العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة من جانب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،الذي يوجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية ،كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة..

وأوضح "الوزير"، أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة،في كافة مواقع العمل والإنتاج ،وتقدم لها 6 منح سنوية،في المناسبات الرسمية،وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل ،وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة" ..