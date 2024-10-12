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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بشمال إسرائيل

شمال اسرائيل
شمال اسرائيل
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، أن صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت بأصبع الجليل بالتزامن مع إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، كما دوت في عدد من المناطق في الجليل الأوسط غربي بحيرة طبريا، وأيضا في المغار بمنطقة الجليل الأسفل شمالي إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله ، اليوم ،عن قصف مرابض الاحتلال في معيليا بمنطقة الجليل برشقة صاروخية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

و أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا شمال إسرائيل ‏برشقة صاروخية، واستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ ‌‏موجه وتحقيق إصابة مباشرة، أثناء محاولتها الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة جنوب لبنان.

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "سوما" بالجولان السوري ‏المُحتل.

 

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