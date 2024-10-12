باحثة: حزب الله يعول على الميدان لإلحاق هزيمة شرسة للاحتلال

قالت الدكتورة تمارا برو، الباحثة في الشؤون الدولية، إن حزب الله فوض رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري بتولي، عملية المفاوضات والتواصل مع الخارج والداخل، حول عملية وقف إطلاق النار.

وأضافت «برو» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بشكل عام قالت الحكومة اللبنانية إنها ستلتزم بالقرار 1701، ورد ذلك كثيراً رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وأشارت إلى أنه قبل استشهاد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد وافق على عملية وقف إطلاق النار والهدنة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يرد ذلك واغتال «حسن نصر الله» مما أدي إلى تفجر الأمور أكثر فأتكثر، من ثم أقد على التوغل البري في لبنان.

وتابعت الباحثة في الشؤون الدولية: «بشكل عام يريد حزب الله وقف إطلاق النار، وبعد ذلك الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ومن ثم إجراء المحادثات الداخلية، لانتخاب رئيساً للبنان».

وأوضحت، أن إسرائيل لم تتمكن حتى الأن من التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية، وتلقى مقاومة شديدة، مشيرة إلى أن الحزب يعول على الميدان، من أجل إلحاق هزيمة شرسة بجيش الكيان الإسرائيلي، ويجبره على الإذعان لبدء المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار.