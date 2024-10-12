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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برعاية وكيل كولر.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الكونغولي جوناثان أوكيتا

الكونغولي جوناثان
الكونغولي جوناثان أوكيتا
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دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع الكونغولي جوناثان أوكيتا لاعب فريق زيورخ السويسري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب القي بنهاية أكتوبر الجاري.

وعاد الكونغولي جوناثان أوكيتا الجناح الأيسر لفريق زيورخ السويسري للصورة من جديد داخل القلعة الحمراء من أجل تدعيم الخط الهجومي بطبل من السويسري مارسيل كولر .

ويقود مفاوضات الأهلي مع اللاعب الكونغولي صاحب الـ28 عاما دينو لامبرتى وكيل أعمال مارسيل كولر الذي يعرف جونثان أوكيتا جيدا من خلال تابعة اللاعب في الدوري السويسري.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أعلن في وقت سابق أن الأهلي سيتعاقد مع صفقتين أو 3 قبل غلق باب القيد في الميركاتو الصيفي.

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع اللاعب الكونغولي في وقت سابق ولكن تعثرت المفاوضات بسبب المقابل المادي قبل أن يعود "أوكيتا" إلى اهتمامات مسئولي الأهلي وخاصة مارسيل كولر.

أزمة أوكيتا مع زيورخ

ويعاني المهاجم والجناح الكونغولي جوناثان أوكيتا هذا الموسم مع فريق زيورخ، حيث لعب 7 مباريات فقط مع الفريق من أصل 15 مباراة منهم مباراة وحيدة كأساسي و6 مباريات كبديل ولم يسجل ولا يصنع اي أهداف.

النادي الاهلي الكونغولي جوناثان أوكيتا زيورخ السويسر فترة الانتقالات الصيفية