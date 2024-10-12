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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المجلس الماروني يعلن تحرك مركز إنماء بيروت لتقديم العناية الطبية للنازحين

ارشيف
ارشيف
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أعلن المجلس العام الماروني، اليوم السبت، في بيان "أنه انسجامًا مع مبادئ المجلس العام الماروني في مساندة أبناء مجتمعه، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة العامة بعد النزوح المليوني بسبب الهجمات الإسرائيلية المدمرة على المناطق اللبنانية، تحرك مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع للمجلس العام الماروني منذ اليوم الأول لتقديم المساعدة والعناية الطبية للنازحين في مراكز الإيواء".

وأوضح "أنه بعد التنسيق بين مديرة المركز إيفون حنا ومدير ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية في جونية أنطوان سعادة، التي فتحت أبوابها كمركز لإيواء النازحين، نظّم مركز إنماء بيروت يومًا طبيًّا طويلًا في الثانوية، حيث تم توفير الخدمات الصحية والدوائية الأساسية لضمان سلامة النازحين، وذلك بالتعاون مع مجموعة من أطباء المركز المكوّنة من طبيبة الأطفال الدكتورة ريتا خوري، والطبيبة النسائية الدكتورة ماري تازانيوس، وطبيب الصحة العامة الدكتور ماهر الرامي، الذين لم يتردّدوا في تقديم الدعم الطبي والإستشاري وقاموا بمعاينات طبية دقيقة لأفراد العائلات النازحة، بمساعدة الفريق التمريضي والإداري في المركز".

وأكد المجلس العام الماروني "أن جهود المجلس العام الماروني المستمرة تعكس التزامه العميق مساعدة المحتاجين في أوقات الأزمات".

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