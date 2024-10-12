الاحتلال يقصف شارع صلاح الدين بغزة رغم الادعاء أنه "منطقة آمنة"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شارع صلاح الدين بقطاع غزة رغم الادعاء بأنه "منطقة آمنة".

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، وحذر سكانها بضرورة إخلاء منازلهم.

يأتي هذا التحذير في إطار عملية عسكرية جديدة تستهدف بلدة ومخيم جباليا، حيث يزعم الجيش أنه يسعى لمنع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة، جوًا وبرًا، مُخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى، وسط نسف مربعات سكنية، في ظل حصار متواصل منذ سبعة أيام.

واستُشهِد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، اليوم ، في القصف الصاروخي والمدفعي على جباليا ومخيمها، ومناطق الصفطاوي، والتوام، شمالي القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة لسكان جباليا، رغم أنّ الفلسطينين يُصرّون على البقاء، وعدم النزوح إلى الجنوب.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في مخيم جباليا مرتين سابقًا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، لتكون هذه العملية هي الثالثة منذ بداية ما يُعرف بحرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

يشهد شمال قطاع غزة عدوانًا عنيفًا يستهدف البنية التحتية، الطرق، وما تبقى من منازل الفلسطينيين، مما يؤدي إلى عزل المناطق عن بعضها. في الوقت نفسه، تتواصل حملة تجويع ممنهجة تمثلت في منع إدخال إمدادات الطعام والدواء والمياه والوقود، بالإضافة إلى استهداف المخابز.