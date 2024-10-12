كيف تستخدم إسرائيل التكنولوجيا المتطورة في حربها على لبنان؟

كشف الدكتور أشرف عطية، خبير أمن المعلومات التكنولوجية، عن كيفية استخدام التكنولوجيا في حروب الجيل السادس، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي تشهده التكنولوجيا في مختلف المجالات جعل الدول تهتم باستخدامه في الحروب.

وأوضح أشرف عطية، خلال لقائه مع رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الحروب كانت تُدار في السابق بأساليب تقليدية تعتمد على المواجهة المباشرة بين الجيوش في ساحات المعارك، إلا أن التطور التكنولوجي الحديث أصبح يتيح إمكانية خوض الحروب وإدارتها عن بُعد باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف أن الجيوش المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا في العمليات العسكرية، حيث تؤثر تلك الأدوات المتطورة في كافة تفاصيل الحرب وتساهم في ترجيح كفة أحد الأطراف.

واكمل: الوقت الحالي قوات الاحتلال الإسرائيلية تستخدم ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة، وهي مزيج من استخدام الفيزياء والكيمياء والذكاء الاصطناعي، لتوجيه ضربات نحو أهداف معينة.