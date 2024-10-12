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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هاريس تعلن تأسيس مجلس استشاري من الحزبين في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية

هاريس
هاريس
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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، كامالا هاريس اليوم / السبت / أنها ستؤسس مجلسًا استشاريًا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وفي كلمتها خلال فعالية في ولاية أريزونا، التي حضرها جمهوريون يدعمون حملتها، قالت هاريس: "سأضم جمهوريًا إلى حكومتي، ولا أريد أشخاصًا يوافقون على أي شيء... أريد أن يأتي أشخاص ليفحصوا ليروا ويعطوا الأفكار"
وأضافت هاريس - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لذا سأنشئ مجلسًا من الحزبين حتى نتمكن من البناء على هذه المسألة والقيام بالعمل اللازم".
وكانت هاريس قد سافرت في وقت سابق إلى ولايتي نيفادا وأريزونا في جولة انتخابية بالجنوب الغربي.

هاريس ولاية اريزونا