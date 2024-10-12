(وفا): شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة

استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، صباح اليوم /السبت/، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي، عدد من الفلسطينيين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بإصابة عدد من الفلسطينيين، في قصف الاحتلال لمنزل بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و126 فلسطينيا، وإصابة 98 ألفا و117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

