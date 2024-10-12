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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بسقوط شهيدان وعدد من المصابين جراء استهداف الاحتلال منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما باستشهاد مواطنين اثنين، واصابة آخرين، في قصف مسيّرة مجموعة مواطنين قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

كما استشهد مواطن قبل قليل، في قصف مسيّرة مخيم البريج وسط القطاع، فيما أصيب عدد آخر بجروح، في قصف الاحتلال منزلا بمنطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع، الذي يتعرض لقصف مدفعي متواصل.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,126 مواطنين، وإصابة 98,117 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

شهيدان استهداف الاحتلال مخيم البريج قطاع غزة