جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول الغذاء وأثره على التحصيل الدراسي

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بالتوعية الصحية في المدارس، نظرًا لأهمية هذه البرامج في تعزيز الوعي الصحي بين الطلاب، ما يساهم في بناء جيل يتمتع بصحة جيدة قادر على تحقيق أعلى مستويات التحصيل الدراسي، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن مسؤولية الجامعة المجتمعية تجاه طلاب المدارس والمجتمع المحيط.

وأوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اختيار موضوع "الغذاء الصحي وأثره على التحصيل الدراسي" جاء بناءً على أهميته الكبيرة في تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، حيث إن التغذية الصحية تلعب دورًا أساسيًا في تنشيط الذاكرة وتحسين التركيز لدى الطلاب، مما ينعكس إيجابًا على مستوى تحصيلهم العلمي.

حيث تم تنظيم البرنامج تحت إشراف الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، والدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستفاد من البرنامج التدريبي 36 طالبًا وطالبة من مدرسة الجلاء، وقامت بتقديم المحاضرة الدكتورة نهى محسن يوسف إبراهيم أبو جريشة، أستاذ الفسيولوجيا الطبية واستشاري التغذية العلاجية بكلية الطب.

وتناول البرنامج عدة محاور حول مفهوم الطعام الصحي وتأثيره على الجسم والتحصيل الدراسي، وتم توضيح الفرق بين الطعام الصحي وغير الصحي، مع التركيز على العادات الصحية المفيدة.

وتم تشجيع الطلاب على التفكير في أهمية تناول الطعام الصحي مثل الحليب، الخضروات، الفواكه، والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وذلك للحفاظ على صحة أجسامهم والوقاية من الأمراض.

كما تم التطرق إلى أهمية تناول اللحوم والبقوليات كمصدر للطاقة والبروتين، وتجنب الأغذية التي تحتوي على دهون مشبعة أو متحولة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات.

وشارك في تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان سعيد، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، ومشاركة من فريق المدرسة الذي ضم كلًا من نادية عبد اللطيف، مديرة المدرسة، نادية مصطفى السيد، أخصائي اجتماعي أول مكتب الخدمة المدرسية، ودعاء السيد كمال، أخصائي تدريب بإدارة تدريب أفراد المجتمع، ورانيا عربي سعيد، معلم الحاسب الآلي بالمدرسة.