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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي أعلي دائري المنيب

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي أعلي دائري المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي دائري المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارت الإسعاف وبالفحص تبين إصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش ورجال المرور لرفع اثار الحادث وتيسير حركة المركبات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اقلانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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