ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لإلقاء محاضرة بعنوان "بناء الإنسان في الإسلام" داخل جامعة طنطا ضمن مشروع دار الإفتاء لنشر الوعي في الجامعات المصرية ،بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام ، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الازهرية بالغربية .

وأعرب محافظ الغربية ، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة مفتى الجمهورية لمحافظة الغربية، مشيدا بدور دار الافتاء المصرية في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري .

وأكد المحافظ على أن قضية بناء الوعي الصحيح تتطلَّب تكاتف جهود جميع المؤسسات، سواء الدينية أو التعليمية؛ وذلك بهدف بناء جيل متفهم لقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات.

من جانبه، أعرب مفتي الديار المصرية، عن تقديره وامتنانه لمحافظ الغربية على حفاوة وحسن الاستقبال، وموجهاً الشكر للمحافظ على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر في جميع أوجه النشاطات تربوية ثقافية دينية .

IMG-20241012-WA0008
IMG-20241012-WA0008
الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء الجامعات المصرية الدكتور نظير محمد عياد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية