زوارق قوات الاحتلال تقصف المناطق الغربية من قطاع غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، أن زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الغربية من قطاع غزة خاصة منطقة المواصي.

وتتعرض مناطق شمالي قطاع غزة لقصف واعتداءات إسرائيلية مستمرة، في ظل حصار مشدد وعمليات تدمير تهدف إلى تهجير السكان.

وتشهد المنطقة عدوانًا عنيفًا يستهدف البنية التحتية والطرقات، بالإضافة إلى ما تبقى من منازل المواطنين، ما يؤدي إلى عزل المناطق عن بعضها البعض.

منذ ساعات الفجر هزّت سلسلة من الانفجارات الضخمة شمالي غزة نتيجة عمليات نسف لمباني في مناطق الصفطاوي والتوام وشمالي غربي جباليا، كما أصدر جيش الاحتلال أوامر جديدة للنزوح لسكان جباليا، إلا أن المواطنين يصرّون على البقاء، حيث لا يوجد مكان آمن في القطاع، وكل الأماكن تتعرض للقصف.

وفي السياق ذاته أطلقت آليات قوات الاحتلال نيرانها شرق مخيم جباليا باتجاه منازل السكان، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى جراء القصف المدفعي المتواصل على جباليا ومخيمها منذ ليلة أمس.