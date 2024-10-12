تشاهدون اليوم .. البرتغال تتحدى بولندا في دوري الأمم الأوروبية

السبت 12/أكتوبر/2024 - 11:00 ص

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 12 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري الأمم الأوروبية

ليتوانيا X كوسوفو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بلغاريا X لوكسمبرج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بولندا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء قناة beIN Sports HD 6

صربيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

إسبانيا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

غينيا X إثيوبيا – الساعة 7 مساء

المغرب X إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4