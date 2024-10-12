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السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم .. البرتغال تتحدى بولندا في دوري الأمم الأوروبية

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 12 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

مباريات دوري الأمم الأوروبية 

 ليتوانيا X كوسوفو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

كرواتيا X إسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

بلغاريا X لوكسمبرج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2     

بولندا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1     

روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء قناة beIN Sports HD 6 

صربيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4     

إسبانيا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5   

مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 

غينيا X إثيوبيا – الساعة 7 مساء

المغرب X إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

شاهدون اليوم مواعيد جميع مباريات دورى الأمم الأوروبية البرتغال المغرب