تشاهدون اليوم .. البرتغال تتحدى بولندا في دوري الأمم الأوروبية

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 12 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
مباريات دوري الأمم الأوروبية
ليتوانيا X كوسوفو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
كرواتيا X إسكتلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1
بلغاريا X لوكسمبرج – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2
بولندا X البرتغال – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
روسيا البيضاء X إيرلندا الشمالية – الساعة 9:45 مساء قناة beIN Sports HD 6
صربيا X سويسرا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
إسبانيا X الدنمارك – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
قبرص X رومانيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا
غينيا X إثيوبيا – الساعة 7 مساء
المغرب X إفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4