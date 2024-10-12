أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ابنته بسبب زواجها عرفيا في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، رئيس المحكمه، أولي جلسات محاكمة اب متهم بقتل ابنته لزواجها عرفيا وذلك بقرية منشاه عبدالله بدائرة مركز الفيوم.



وعن تفاصيل الواقعة، فـ تعود إلى تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، بلاغ يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بجوار أرض زراعية، في منشأة عبد الله التابعة لدائرة مركز الفيوم، وبالتحديد في شارع الأربعين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تم العثور على جثة فتاة في العشرين مقتولة، وبها آثار شنق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام؛ تمهيدًا لعرضها على الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، من تحديد هوية المتهم بإلقاء جثة فتاة بجوار أرض زراعية في منطقة منشأة عبد الله، إذ تبين أنه والدها الذي يدعى محمود السيد صالح محمود، البالغ من العمر 46 عامًا، ويعمل عامل خدمات في مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وقرر الأب المتهم إنهاء حياة ابنته نورا محمود، البالغة من العمر 20 عامًا؛ بسبب سوء سمعتها، نظرًا لأنها تزوجت عرفيًا من شاب مسجل خطر.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات..