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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ ‌‏موجه وتحقيق إصابة مباشرة

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله ، اليوم السبت،عن قصف مرابض الاحتلال في معيليا بمنطقة الجليل برشقة صاروخية، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، أنه قصف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا شمال إسرائيل ‏برشقة صاروخية، واستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ ‌‏موجه وتحقيق إصابة مباشرة، أثناء محاولتها الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة جنوب لبنان.

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "سوما" بالجولان السوري ‏المُحتل.

 

حزب الله مرابض الاحتلال معيليا بمنطقة الجليل رشقة صاروخية