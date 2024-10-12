مصرع 3 أشخاص في حريق سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

لقي 3 أشخاص مصرعهم متفحمين داخل سيارة ملاكي إثر نشوب حريق بداخلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران وتمت السيطرة علي الحريق والذي خلف وراءه تفحم 3 أشخاص جري نقل الجثامين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العاة مباشرة التحقيقات.