إعلام إسرائيلي: اعتراض صواريخ في خليج حيفا وشمالها أطلقت من جنوب لبنان

أفادت قناة القاهرة الاخبارية نقلا عن إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتراض صواريخ في خليج حيفا وشمالها أطلقت من جنوب لبنان.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد طائرتين مسيرتين قادمتين من لبنان، وذلك بعد سماع صفارات الإنذار في وسط إسرائيل. وأشار إلى أنه تمكن من اعتراض إحداهما، بينما سقطت الأخرى في هرتسليا شمالي تل أبيب، مما تسبب في أضرار لمبنى، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن الطائرات كانت تحت المراقبة منذ لحظة عبورها الحدود، وأكد أن سلاح الجو نجح في اعتراض إحدى المسيرتين. وطلب الجيش من سكان بعض المناطق في تل أبيب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية بعد اختراق الأجواء الإسرائيلية.