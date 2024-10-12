شهيدان جراء قصف من مسيرة للاحتلال قرب ميناء الصيادين غربي غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن هناك شهيدين جراء قصف من مسيرة للاحتلال قرب ميناء الصيادين غربي غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يواجه سكان قطاع غزة قيود إسرائيلية متزامنة في ظل استمرار الحرب، لا سيما محافظتي غزة والشمال، مجاعة شديدة في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عامًا.

