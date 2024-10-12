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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

5 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة للاحتلال جنوبي لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان
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أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم السبت، عن سقوط 5 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة لجيش الاحتلال على بلدة البيسارية في صيدا جنوبي لبنان.

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية، مستهدفة قادة وعناصر لحزب الله.يأتي ذلك في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله، والذي يشهد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مواقع عدة في لبنان، وعمليات برية "محدودة" في البلدات الحدودية.

وقتلت الغارات الإسرائيلية اليومية التي بدأت قبل أسابيع على الضاحية الجنوبية وامتدت إلى قلب العاصمة بيروت، أكثر من 1,200 شخص وأدّت لنزوح أكثر من 1,2 مليون آخرين، حسب الأرقام الرسمية.

إعلام لبناني غارة لجيش الاحتلال بلدة البيسارية صيدا جنوبي لبنان