5 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة للاحتلال جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم السبت، عن سقوط 5 شهداء بينهم 4 أطفال في غارة لجيش الاحتلال على بلدة البيسارية في صيدا جنوبي لبنان.

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية، مستهدفة قادة وعناصر لحزب الله.يأتي ذلك في ظل التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله، والذي يشهد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على مواقع عدة في لبنان، وعمليات برية "محدودة" في البلدات الحدودية.

وقتلت الغارات الإسرائيلية اليومية التي بدأت قبل أسابيع على الضاحية الجنوبية وامتدت إلى قلب العاصمة بيروت، أكثر من 1,200 شخص وأدّت لنزوح أكثر من 1,2 مليون آخرين، حسب الأرقام الرسمية.