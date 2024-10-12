عاطل يضرب جدته حتي الموت للاستيلاء على معاشها بالبدرشين

أقدم عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" على قتل جدته ضرباً للاستيلاء على معاشها الشهري بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثورعلى جثة عجوز داخل مسكنها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عجوز بها اثار خنق وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها "له معلومات جنائية مسجلة" بغرض الإستيلاء على معاشها الشهري، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.