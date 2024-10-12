ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يضرب جدته حتي الموت للاستيلاء على معاشها بالبدرشين

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقدم عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" على قتل جدته ضرباً للاستيلاء على معاشها الشهري بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة  مفادها العثورعلى جثة عجوز داخل مسكنها بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عجوز بها اثار خنق وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حفيدها "له معلومات جنائية مسجلة" بغرض الإستيلاء على معاشها الشهري، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

معاشها الشهري البدرشين قتل جدته قتل جدته ضربا جدته قتل مركز شرطة البدرشين عجوز حفيدها ضبط المتهم الجيزة