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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام ماجد: محدش ينفع يعمل دور أسماء جلال في "أشغال شقة" غيرها

هشام ماجد
هشام ماجد
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كشف الفنان هشام ماجد عن رأيه في مشاركة أسماء جلال بطولة مسلسله "أشغال شقة"، والذي حقق نجاحاً كبيراً بعد عرضه الموسم الرمضاني الماضي.

وأكد الفنان هشام ماجد في تصريحات خاصة للبرنامج الاذاعي الراديو بيضحك أنه كان يتمني مشاركة الفنانة أسماء جلال في عمل فنى، خاصةً وأنها تخطو خطوات مميزه خلال الفترات الأخيرة، بمشاركات في أعمال فنية أظهرت قدراتها التمثيلية وحققت من خلالها نجاحات مع الجمهور.

وتابع الفنان هشام ماجد "أنا أعرف أسماء على المستوي الشخصي، وهي شخصية جميلة ودمها خفيف جداً، وبعد ما شوفت المسلسل محدش يعمل الدور غيرها، وقدمت الشخصية بأداء فني مميز جدا".

أبطال مسلسل أشغال شقة

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوي محمد علي، مصطفى غريب، والإخراج خالد دياب.

هشام ماجد الفنان هشام ماجد اسماء جلال الفنانة أسماء جلال مسلسل أشغال شقة الموسم الرمضانى