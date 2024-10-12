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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عرض فيلم "Gladiator 2" بمهرجان طوكيو السينمائي

Gladiator 2
Gladiator 2
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كشف مهرجان طوكيو السينمائي عن استضافة العرض الآسيوي الأول للجزء الثاني من فيلم “Gladiator” للمخرج ريدلي سكوت، في الخامس من الشهر المقبل، قبل أكثر من أسبوعين من إطلاقه في أمريكا الشمالية خلال عطلة عيد الشكر في 22 نوفمبر.

سيغيب سكوت عن السير على السجادة الحمراء في طوكيو، لكن يخطط النجم بول ميسكال لزيارته الأولى إلى اليابان لحضور العرض الأول، وسينضم إليه النجوم المشاركون دينزل واشنطن وفريد ​​هيتشينجر وكوني نيلسن.

تبدأ أحداث الجزء الثاني بعد سنوات، حيث يعيش لوشيوس (بول ميسكال) الآن في منطقة نوميديا ​​في شمال إفريقيا، حيث أرسلته والدته وهو طفل لأنها كانت خارج نطاق الإمبراطورية الرومانية. وتعيد الأحداث لوشيوس إلى روما كمصارع، حيث يكتسب أعداء جدد ويلتقي بأمه.

صدر الجزء الأول قبل 23 عامًا، ودارت أحداثه في عصر الامبراطورية الرومانية، حول القيصر ماركوس أوريليوس الذي حاول تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش ماكسيموس (راسل كرو) إلا أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن ينفذ مهمته ويصبح الابن قيصر روما خلفا لأبيه.

مهرجان طوكيو السينمائي Gladiator