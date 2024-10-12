حزب الله: قصفنا مرابض الاحتلال في منطقة الجليل برشقة صاروخية

أفاد حزب الله اللبناني، بأنه قصف مرابض الاحتلال في معيليا بمنطقة الجليل برشقة صاروخية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، في نبأ عاجل لها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

و يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.