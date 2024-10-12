"هوكستين": نحن بحاجة إلى التركيز على حل يؤدي لتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بشكل كامل

قال الموفد الأمريكي أموس هوكستين، أن الولايات المتحدة لم تعط ضوءا أخضرا لأي عمليات عسكرية في لبنان وملتزمون بتعزيز قدرات الجيش اللبناني ونشره في الجنوب.

وأضاف هوكستين خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: أن الرئيس بايدن كان يعمل جاهدا لتحقيق وقف لإطلاق النار في لبنان خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع هوكستين، نحن بحاجة إلى التركيز على حل يؤدي إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 بشكل كامل.

وفي وقت سابق، قال الموفد الاميركي آموس هوكشتاين: “نعمل ليلًا نهارًا من أجل مسألة وقف إطلاق النار في لبنان والوصول إليه في أسرع وقت”.

وأضاف في حديث لـmtv: “التنسيق مستمرّ مع الحكومة اللبنانيّة ورئيسها وقائد الجيش والأمر يتعلّق بمستقبل لبنان من أجل الوصول إلى ما يريده الشعب اللبناني عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة”.

واعتبر أن “القرار 1701 هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه من أجل بناء مستقبل أفضل”. وأكد هوكستين انه: “علينا أن نقوم بما هو أكثر من تطبيق الـ 1701 والتأكّد من أنّ كلّ بنوده تمّ تطبيقها”.