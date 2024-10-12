آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه منازل الأهالي شرق مخيم جباليا

أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن آليات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه منازل الأهالي خلال توغلها شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستُشهِد وأُصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، اليوم ، في القصف الصاروخي والمدفعي على جباليا ومخيمها، ومناطق الصفطاوي، والتوام، شمالي القطاع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم ، أن منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة، وحذر سكانها بضرورة إخلاء منازلهم.

يأتي هذا التحذير في إطار عملية عسكرية جديدة تستهدف بلدة ومخيم جباليا، حيث يزعم الجيش أنه يسعى لمنع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر نزوح جديدة لسكان جباليا، رغم أنّ الفلسطينين يُصرّون على البقاء، وعدم النزوح إلى الجنوب.

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في مخيم جباليا مرتين سابقًا في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، لتكون هذه العملية هي الثالثة منذ بداية ما يُعرف بحرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023.

يشهد شمال قطاع غزة عدوانًا عنيفًا يستهدف البنية التحتية، الطرق، وما تبقى من منازل الفلسطينيين، مما يؤدي إلى عزل المناطق عن بعضها. في الوقت نفسه، تتواصل حملة تجويع ممنهجة تمثلت في منع إدخال إمدادات الطعام والدواء والمياه والوقود، بالإضافة إلى استهداف المخابز.

كما تستهدف طائرات الاحتلال المُسيرة أي حركة للفلسطينيين على الأرض بإطلاق الرصاص بكثافة وعشوائية. منذ 7 أكتوبر، تستمر قوات الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، مما أسفر عن استشهاد 42126 فلسطينيًا، وإصابة 98117 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. هذه الأرقام لا تزال غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.