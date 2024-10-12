تشريح جثتي لصين حاولا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بالسلام

أمرت نيابة السلام بتشريح جثتي لصين لقيا مصرعيهما علي يد خفير أثناء محاولتهما سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بمنطقة السلام وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة .

وكشفت تحقيقات النيابة أن 4 لصوص استقلوا تروسيكل وحاولوا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام، وأثناء ذلك انتبه الخفراء لهما وحاولوا منعهم فأطلقوا النار عليهم وقتلوا 2 منهم، ولاذا آخرين بالفرار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الهاربين كما تم ضبط الخفيرين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة وتبين أن أحدهم أطلق النار من فرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.