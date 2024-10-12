قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المُحتلة، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات وتجولت في عدة أحياء وشوارع، وتمركزت وسط البلدة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق، أكدت مؤسسات حقوقية تسجيل 11 ألفًا و100 حالة اعتقال في الضفة الغربية المُحتلة بما فيها القدس، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، مؤكدة أن هذه المعطيات لا تشمل حالات الاعتقال من قطاع غزة خلال الحرب.