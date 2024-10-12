حبس طالب بتهمة قتل صديقه في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس طالب متهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



وكشفت مناظرة النيابة ان الجثة لذكر في العقد الثاني من عمره وبه طعنة أدت لنزيف دموي حاد وتوقف الدورة الدموية والوفاه.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح طعنى، وتوفى اثناء اسعافه.

وعلي الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبالفحص والتحري تبين ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب سب الاول للاخير بوالدته.

واضافت التحريات ان المتهم ترصد للمجني عليه ثم طعنه عدة طعنات نافذة انتقاما منه فسقط غارقا في دمائه .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.