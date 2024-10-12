تجديد حبس مسنة وزوجها في قتلا طفلة بالسلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس مسنة وزوجها متهمين بقتل طفلة ووضعها داخل جوال وإلقائها بمدخل عقار انتقاما من والدتها 15 يوما علي ذمة التحقيق.



كشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأنه يوم الجريمة استدرجت المتهمة المجني عليها للانتقام من والدتها واجبارها علي دفع ما تحصل عليه من التسول ، واضافت في التحقيقات انه عندما قامت الطفلة بالصراخ قامت المتهمة بوضع يدها علي فمها وكتمت أنفاسها حتي لا يخرج صوتها فلم تتحمل الطفلة وفارقت الحياة.

واشارت التحقيقات أن المتهمة استعانت بزوجها في إخفاء جثة الطفلة ووضعوها داخل جوال ثم في الدولاب حتي هدأت الأوضاع ثم حمل الزوج الجوال والقاه أمام أحد الشقق لابعاد الشبهة الجنائية عنه

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثمان طفلة عمرها 8 سنوات ، مقيمة بدائرة القسم داخل جوال قمامة ، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة ربة منزل وبائع فاكهة، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها جراء إقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة، حيث إستدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور، جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.