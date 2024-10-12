قال وزير المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.
وأوضح وزير المالية الصيني - وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت - أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة لتجديد رأس المال الأساسي "المستوى-1".
اقتصاد
الصين تطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية لدعم الاقتصاد
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قال وزير المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.
قال وزير المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.