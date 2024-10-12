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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الصين تطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية لدعم الاقتصاد

الصين
الصين
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 قال وزير المالية الصيني لان فوه، إن بلاده ستطرح حزمة من السياسات المالية الإضافية على المدى القريب؛ لدعم الاقتصاد.
وأوضح وزير المالية الصيني - وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم السبت - أن الصين ستصدر سندات خزانة خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة لتجديد رأس المال الأساسي "المستوى-1".
 

الصين البنوك التجارية